Mit Germanings auch am Sonntag von Köln nach Berlin

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Mit Start des Sommerflugplans 2015 am 29. März schließt Germanwings eine Lücke auf der Strecke zwischen Köln und Berlin.

Ab dann können die Fluggäste der deutschen Airline auch am Sonntagvormittag vom Rhein an die Spree reisen und so ihre Reise noch flexibler planen. Der zusätzliche Flug wird mit einem Airbus A319 angeboten. Germanwings startet ab Köln/Bonn jeweils um 9.55 Uhr und erreicht Berlin/Tegel um 11.05 Uhr. Der Rückflug steht für 11.40 Uhr im Flugplan und endet mit der flugplanmäßigen Landung am Konrad-Adenauer-Flughafen um 12.50 Uhr.

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