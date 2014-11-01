Finnair

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Helsinki-Vantaa Airport

01053 Vantaa, Finland



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Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Finnair fliegt 15 Destinationen innerhalb des Landes an und zusätzlich 67 Destinationen in Europa, Asien, Indien, Australien und Nord-Amerika. Am 20. März 1924 erfolgte der erste Flug der Airline, unter dem Namen Aero OY. Zu dieser Zeit wurden Junkers Flugboote eingesetzt, um über den Golf von Finnland zu fliegen. Der letzte Flug dieser Flugzeuge fand im Dezember 1936 statt. Zur selben Zeit begann man in Finnland mit dem Bau der ersten Flughäfen. 1946 wurde die Airline verstaatlicht. 1953 wurde sie dann Finnair genannt. Am 15. Mai 1969 fand der erste Transatlantik-Flug nach New-York statt. Momentan hat Finnair 9400 Beschäftigte und ist in den Allianzen Oneworld und Finncomm Airlines vertreten.

Anzahl Flugzeuge:

Airbus A319-100: 11 Airbus A320-200: 12 Airbus A321-200: 6 Airbus A340-300: 3 Boeing 757-200: 6 Boeing MD-11: 6 Boeing MD-11ER: 1 Embraer 170: 10 Embraer 190 LR/AR: 6

Anzahl bestellte Flugzeuge:

Airbus A330-300: 7 Airbus A340-300: 3 Airbus A350-900: 11 Embraer 190 LR/AR: 4

Hauptbasis: Helsinki Vantaa (HEL)