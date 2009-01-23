Streikwarnung bei Finnair

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Die Piloten der Finnair haben angekündigt, im Februar mehrere Streiks durchzuführen.

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni) Die Piloten der Finnair haben angekündigt mehrere Streiks durchführen zu wollen.