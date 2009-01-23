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Streikwarnung bei Finnair

23.01.2009 PSEN
FinnairA320_400
Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Die Piloten der Finnair haben angekündigt, im Februar mehrere Streiks durchzuführen.

Finnair
Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)
Die Piloten der Finnair haben angekündigt mehrere Streiks durchführen zu wollen.

Die Gewerkschaft der Piloten der Fluggesellschaft Finnair haben heute eine Meldung erlassen, gemäss welcher sie ab dem 11. Februar eine Serie von eintägigen Streiks durchführen werden, sollten die Verhandlungen über die Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Piloten ergebnislos bleiben. Ausserdem werde die Gewerkschaft ab morgen, Samstag, einen Überzeit-Stop einführen. Gemäss der veröffentlichten Mitteilung soll neben dem 11. Februar am 13., 16., 18. und 20. Februar die Arbeit der Piloten der Finnair ruhen.

 

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