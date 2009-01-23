Streikwarnung bei Finnair
23.01.2009 PSEN
Die Piloten der Finnair haben angekündigt, im Februar mehrere Streiks durchzuführen.
Die Piloten der Finnair haben angekündigt mehrere Streiks durchführen zu wollen.
Die Gewerkschaft der Piloten der Fluggesellschaft Finnair haben heute eine Meldung erlassen, gemäss welcher sie ab dem 11. Februar eine Serie von eintägigen Streiks durchführen werden, sollten die Verhandlungen über die Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Piloten ergebnislos bleiben. Ausserdem werde die Gewerkschaft ab morgen, Samstag, einen Überzeit-Stop einführen. Gemäss der veröffentlichten Mitteilung soll neben dem 11. Februar am 13., 16., 18. und 20. Februar die Arbeit der Piloten der Finnair ruhen.