Mit Freebird von Köln Bonn nach Bodrum

Mit Freebird vom Flughafen Köln Bonn nach Bodrum (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Freebird Airlines verbindet den Flughafen Köln Bonn ab sofort mit Bodrum in der Türkei. Am heutigen Samstag hob der Erstflug der Airline in die Küstenstadt ab.

Die Fluggesellschaft bietet die Strecke in den kommenden Monaten zwei Mal pro Woche von Köln/Bonn aus an, immer mittwochs und samstags. „Die neue Verbindung von Freebird Airlines nach Bodrum ist eine sehr schöne Ergänzung für unseren Flugplan“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gerade für Reisende, die es in die Sonne zieht, ist die Stadt eine attraktive Destination.“

Bodrum gilt mit mediterranem Klima sowie vielen Stränden und Buchten in erster Linie als beliebtes Ziel für Badeurlaub. Darüber hinaus hat die Stadt an der ägäischen Küste kulturell viel zu bieten: Sie beherbergt mit dem Mausoleoum von Halikarnassos eines der „Sieben Weltwunder der Antike“, eine historische Burg sowie eine sehenswerte Altstadt. Mit vielen Diskotheken, Clubs und Bars kann Bodrum zudem auch bei Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern punkten.

Freebird fliegt zwischen dem 18. Mai und dem 14. September jeden Mittwoch und jeden Samstag von Köln/Bonn in die türkische Stadt. Nach derzeitiger Planung bietet die Fluggesellschaft im Anschluss bis Mitte Oktober eine wöchentliche Verbindung aus dem Rheinland nach Bodrum an, immer samstags. Die Flugzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Die Flüge sind unter www.freebirdairlines.com buchbar. Die Fluggesellschaft fliegt von Köln/Bonn zudem in den türkischen Urlaubsort Antalya.

Über Freebird Airlines

Freebird Airlines ist ein Unternehmen der Gözen Holding, die seit mehr als 40 Jahren Dienstleistungen in der Luftfahrtindustrie in den Bereichen Repräsentation, Treibstoffversorgung, Überwachung, Vermittlung, Sicherheit und Schulung anbietet. Freebird Airlines, die im Jahr 2000 gegründet wurde und über zwei verschiedene Registrierungen in Malta und der Türkei verfügt, hat 14 Airbus A320 in seiner Flotte. Freebird möchte mit den von ihr entwickelten Technologie- und Beschäftigungsinfrastrukturen für eine nachhaltige Luftfahrt Mehrwert für seine Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre schaffen. Sie ist die erste Fluggesellschaft in der Türkei, die die von der IATA (International Air Transport Association) gewährte IOSA-Registrierung (IATA Operational Safety Audit) im Juli 2006 erhalten hat.