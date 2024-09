Mit Air Cairo von Köln Bonn nach Kairo

Mit Air Cairo von Köln Bonn nach Kairo (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Air Cairo wird ab Ende Oktober vom Flughafen Köln Bonn zwei wöchentliche Verbindungen in die ägyptische Hauptstadt anbieten.

Hier wird der Name zum Programm: Air Cairo verbindet den Köln Bonn Airport mit Kairo. Die Fluggesellschaft nimmt die Strecke in die Hauptstadt Ägyptens ab Herbst neu in ihren Flugplan auf und fliegt ab dem 27. Oktober zwei Mal pro Woche von Köln/Bonn dorthin. Die Verbindung wird donnerstags und sonntags angeboten.

„Ägypten ist bei vielen Fluggästen ein äußerst beliebtes Reiseziel, gerade auch im Herbst und Winter, wenn es in Deutschland kälter wird“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die neue Air-Cairo-Verbindung nach Kairo ist deshalb für Reisende eine attraktive Option in unserem Flugplan, über die wir uns sehr freuen.“

Die ägyptische Hauptstadt und Millionen-Metropole ist ein bedeutendes Zentrum der arabischen Welt. Kairo ist bereits seit der Antike besiedelt und verbindet heutzutage reichhaltige Geschichte mit neuartigen Elementen: Neben einer beeindruckenden Altstadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, gibt es Wolkenkratzer, moderne Hotels und eine lebendige Kulturszene. Unweit der Millionen-Metropole befinden sich zudem die weltberühmten Pyramiden von Gizeh und die Sphinx.

Die Flüge von Air Cairo nach Kairo starten sowohl donnerstags als auch sonntags um 14.40 Uhr in Köln/Bonn. Die Landung in der ägyptischen Haupstadt erfolgt nach einer Flugzeit von knapp vier Stunden. Zurück ins Rheinland geht es ebenfalls an jedem Donnerstag und Sonntag. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Die Flüge sind bereits unter www.aircairo.com buchbar. Die Fluggesellschaft steuert von Köln/Bonn mit Hurghada und Marsa Alam zudem zwei weitere Ziele in Ägypten ganzjährig an.

Über Air Cairo

Air Cairo ist eine ägyptische Fluggesellschaft, die ihren Sitz und ihre Basis in Kairo hat. Die Airline wurde 2003 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Mittlerweile hat Air Cairo mehr als 20 Millionen Passagiere befördert und verfügt über eine Flotte aus mehr als 30 Flugzeugen, mit der rund 50 Ziele in Europa, Afrika und Asien bedient werden. Von Köln/Bonn aus steuert die Fluggesellschaft die ägyptischen Destinationen Hurghada, Marsa Alam und künftig auch Kairo an.