Allegiant Air schreibt Gewinn

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte das Geschäftsjahr 2022 mit einem Nettogewinn von 52,5 Millionen US-Dollar (USD) abschließen, ein Jahr zuvor resultierte ein Nettogewinn von 10,7 Millionen USD.

Der Ultra-Low-Cost-Carrier Allegiant Air konnte für das Geschäftsjahr 2022 wieder erfreuliche Betriebszahlen bekanntgeben. Der Umsatz verbesserte sich von 1,708 Milliarden USD um 34,8 Prozent auf 2,302 Milliarden USD. Die Betriebskosten stiegen um 53 Prozent auf 2,210 Milliarden USD. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air mit 91,6 Millionen USD an, im vergangenen Jahr erreichte dieser noch 196,6 Millionen USD.

Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete Allegiant Air einen Umsatz von 611 Millionen USD, das entspricht einem Plus von 24,3 Prozent. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air für das vierte Quartal mit 89,199 Millionen USD an, im vierten Quartal 2021 resultierte ein operativer Gewinn von 33,332 Millionen USD.

Allegiant Air konnte im Berichtsjahr 2022 insgesamt 16,797 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, ein Jahr zuvor waren es 13,637 Millionen Passagiere. Das Angebot erreichte im Jahr 2022 insgesamt 18,419 Milliarde Sitzplatzmeilen, ein Jahr zuvor waren es 17,491 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung der Flugzeuge lag bei knapp 85 Prozent, das waren 14,7 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

Im Jahr 2022 musste Allegiant pro Gallone rekordhohe 3,73 USD bezahlen. Allegiant bezahlte im Geschäftsjahr 2021 pro Gallone Treibstoff 2,15 USD, im Corona Jahr 2020 lagen die Treibstoffkosten pro Gallone bei 1,48 USD und im Rekordjahr 2019 bei 2,18 USD.

Allegiant Air betreibt seit Januar 2019 eine reine Airbus Flotte. Die Airbus Flotte besteht Ende 2022 aus 121 Maschinen aus der Airbus A320 Familie und unterteilt sich auf 35 Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen, 21 Airbus A320 mit 177 und 65 Airbus A320 mit 180 bis 186 Sitzplätzen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter.