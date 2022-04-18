Allegiant Air schreibt wieder Gewinn

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte das Geschäftsjahr 2021 mit einem Nettogewinn von 35,1 Millionen US-Dollar (USD) abschließen, im Hauptcoronajahr 2020 resultierte ein Nettoverlust von 149,1 Millionen USD.

Der Ultra-Low-Cost-Carrier Allegiant Air konnte im Geschäftsjahr 2021 wieder in die Gewinnzone drehen. Der Umsatz verbesserte sich von 990,1 Millionen USD auf 1,708 Milliarden USD. Die Betriebskosten stiegen um 13,7 Prozent auf 1,445 Milliarden USD. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air mit 263,1 Millionen USD an, im Coronajahr 2020 musste die Airline einen Betriebsverlust von 281 Millionen USD hinnehmen.

Im vierten Quartal 2021 erwirtschaftete Allegiant Air einen Umsatz von 496,9 Millionen USD, das entspricht einem Plus von 101,5 Prozent. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air für das vierte Quartal mit 33,3 Millionen USD an, im vierten Quartal 2020 resultierte Corona bedingt ein Betriebsverlust von 23,6 Millionen USD.

Allegiant Air konnte im Berichtsjahr 2021 insgesamt 13,637 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, ein Jahr zuvor waren es 8,624 Millionen Passagiere. Das Angebot erreichte im Jahr 2021 insgesamt 17,491 Milliarde Sitzplatzmeilen, ein Jahr zuvor waren es 13,126 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung der Flugzeuge lag bei knapp 70,3 Prozent, das waren 10,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Allegiant bezahlte im Geschäftsjahr 2021 pro Gallone Treibstoff 2,15 USD, im Jahr 2020 lagen die Treibstoffkosten pro Gallone bei 1,48 USD und im Rekordjahr 2019 bei 2,18 USD.

Allegiant Air betreibt seit Januar 2019 eine reine Airbus Flotte. Die Airbus Flotte besteht aus 113 Maschinen aus der Airbus A320 Familie und unterteilt sich auf 35 Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen, 22 Airbus A320 mit 177 und 56 Airbus A320 mit 186 Sitzplätzen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas beschäftigt 4.458 Mitarbeiter.