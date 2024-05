Mit Air Astana von Frankfurt via Astana nach Seoul

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana erweitert das Streckennetz in Fernost und bedient ab dem 15. Juni 2024 nach mehrjähriger Unterbrechung wieder die Strecke von Astana nach Seoul in Südkorea.

Diese neuen Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Flüge finden zunächst zweimal pro Woche – jeden Mittwoch und jeden Samstag – statt und ergänzen die bestehende Air-Astana-Verbindung zwischen Almaty und Seoul. Zum Einsatz kommt ein neuer Airbus A321LR.

Mit den zusätzlichen Flügen eröffnet sich auch für Gäste, die ab Frankfurt reisen, eine attraktive Möglichkeit, um nach Seoul zu gelangen: Nach der Ankunft in Astana um 6 Uhr morgens bleibt ihnen in der Stadt ausreichend Zeit zum Sightseeing, Shopping, Speisen oder einem gemütlichen Bummel, bevor der Flug nach Seoul am Abend um 20:25 Uhr stattfindet. Die Ankunft am Flughafen Incheon erfolgt am nächsten Morgen um 6:55 Uhr. Auf dem Rückweg profitieren die Passagiere von einer kurzen Umsteigezeit in Astana, so dass sie nach ihrem Abflug in Seoul um 7:55 Uhr morgens und einem 90-minütigen Zwischenstopp in Astana am gleichen Tag um 18:30 Uhr Frankfurt erreichen.