Lao will weitere ATR 72-500 bestellen

Lao Airlines ist in Gesprächen mit der Regierung um die Bestellung von zwei zweiteren ATR 72-500.

Der stellvertretende Direktor Noudeng Chanthaphasouk sagte, die Airline befände sich in Diskussionen mit der Regierung über einen möglichen Kauf von neuen ATR 72-500 Flugzeugen, die zwei alte ATR 72-200 Maschinen ersetzen sollen. Hat der Premierminister das Vorhaben erst einmal genehmigt, geht die Anfrage an das Finanzdepartement, dass das nötige Kapital ausschüttet. Lao Airlines verfügt zurzeit über zwei ATR 72-200, zwei ATR 72-500 und fünf Xian Aircraft MA60s. Letztere kommen vorallem auf Inlandrouten zum Einsatz, während die internationalen Strecken mit den ATR bedient werden. Die Laotische Regierung hat kürzlich dem Kauf von zwei ARJ21 der CACC zugestimmt. Die beiden Maschinen sollen 2012 geliefert werden.



