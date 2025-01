Memmingen präsentiert erfolgreichstes Jahr

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Der Flughafen Memmingen blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück, noch nie flogen so viele Menschen von und nach Memmingen wie im abgelaufenen Jahr.

Am Flughafen Memmingen konnte Anfang Dezember der dreimillionste Fluggast begrüßt und somit eine neue Rekordmarke verzeichnet werden, so setzte die Gesamtbilanz des abgelaufenen Jahres einen weiteren Meilenstein: Denn insgesamt verzeichnete Süddeutschlands führender Low Cost Airport 3,242.090 Passagiere, was einer Steigerung von 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als rund 2,8 Millionen Fluggäste befördert wurden. „Wir bleiben weiter in einem kontinuierlichen Steigflug“, kommentiert Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid die erfreuliche Bilanz. Die Ferientage rund um Weihnachten sorgten am Airport vor den Toren Memmingens noch einmal für volles Haus. Die erst vor wenigen Wochen von Schmid erstellte Prognose für das Jahr 2025 ist bereits Makulatur. Ende des Jahres könnte, so der Flughafen-Chef, die Grenze von 3,5 Millionen erreicht werden.

Der Erfolg des schwäbischen Airports beruht, darauf weist sein langjähriger Geschäftsführer ausdrücklich hin, auf mehreren Faktoren. „Was uns auszeichnet und auch ein Stück krisensicher macht, ist unser Mix aus Flugzielen und Kunden.“ Denn neben klassischen Urlaubszielen bedient der Flughafen Memmingen vor allem in Ost-Europa eine stattliche Anzahl von Destinationen, die insbesondere von Arbeitspendlern, Freunden und Verwandten genutzt werden. „Gerade für Vertreter von Pflegeberufen, Hotellerie und Gastronomie, die in Deutschland dringend gebraucht werden“, so Schmid, „sind wir ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Heimat und Arbeitsplatz.“ Einen großen Dank spricht er auch der Airport-Mannschaft aus, die entscheidend zum Gelingen beigetragen habe. Auch das gute Verhältnis zu den Airline-Partnern, allen voran die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air, sei ein weiterer Schlüssel zum Erfolg.

Jets aus Vancouver und Los Angeles

Die besondere Memminger Mischung der Destinationen spiegelt sich auch im Ranking der beliebtesten Reiseziele wider. An erster Stelle steht das klassische Urlaubsdorado Mallorca. Dann folgen Sofia, Belgrad, Pristina und Tirana. Aber auch London, Skopje und Rom verzeichnen mehr als 100.000 Passagiere im Jahr. Insgesamt fanden über 31.000 Flugbewegungen statt, was einem Plus von 7,8 Prozent entspricht. Linienflüge, die mit einer Steigerung von 15 Prozent überproportional gewachsen sind, tragen den Löwenanteil bei. Aber auch der Bereich der Business Jets, deren Vorteile insbesondere die heimische Wirtschaft zu schätzen weiß, entwickelt sich kontinuierlich. „Für die regionale Wirtschaft ist der Flughafen Memmingen somit auch ein wichtiger Standortvorteil“, erläutert Ralf Schmid. „Gerade die mittelständisch geprägten Unternehmen unserer Region, die weltweit aktiv und erfolgreich sind, benötigen schnelle Verbindungen, die wir im Bereich Business Aviation bieten.“ Längst wird FMM, so das internationale Kürzel des Airports, aus aller Welt angeflogen. Im letzten Jahr landeten Jets aus Vancouver, Kanada, aus San Francisco, Los Angeles und dem japanischen Kansai auf Süddeutschlands größtem Low Cos Airport.

Job-Maschine Airport

Seinem Ruf als Job-Maschine wurde der Airport mit Bergblick auch im abgelaufenen Jahr erneut gerecht. Waren zu Jahresbeginn 309 Damen und Herren bei der Flughafen Memmingen GmbH und ihrer Tochterfirma ALLgate GmbH beschäftigt, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich zeichnet, so standen am Jahresende 379 Mitarbeitende auf den Lohn- und Gehaltslisten. Dazu zählen auch 26 Auszubildende und Studenten.

