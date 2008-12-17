Mehr Startbahnlänge in Rostock-Laage nutzbar

Der Flughafen Rostock-Laage, Mecklenburg-Vorpommerns größter Verkehrsflughafen, kann seinen Kunden ab sofort eine um 200 Meter längere Startstrecke zur Verfügung stellen.



Die Verlängerung der Startbahn auf nun insgesamt 2.720 Meter bietet einen Mehrwert für bestehende und potentielle Airlines. So können Fluggesellschaften ihre Flieger mit mehr Tonnen Fracht oder Kerosin beladen und dadurch Kosten sparen. Bei widrigen Wetterverhältnissen, wie Regen oder starkem Wind, ist eine längere Startstrecke auch von großem Vorteil.