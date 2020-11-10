Norwegian muss Personal entlassen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle sieht sich gezwungen weitere 1.600 Mitarbeiter zu entlassen, die Airline steht erneut vor dem Abgrund.

Bei dem Low-Cost-Carrier aus Norwegen läuft es nicht nur wegen der Corona Krise schlecht, die Airline kämpft seit mehr als einem Jahr ums Überleben und musste einige Finanzkapriolen vollbringen, um dem Bankrott zu entgehen. Die Gesundheitskrise verschärft die Situation immer mehr, nun müssen weitere 1.600 Mitarbeiter entlassen werden. Die Airline Manager reklamieren dabei mangelnde Staatshilfen und die weiteren Reisebeschränkungen wegen Corona. Norwegian sieht sich gezwungen weitere 15 Maschinen ausser Betrieb zu nehmen, damit werden noch sechs Flugzeuge von Norwegian im Flugbetrieb bleiben.