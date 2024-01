Mehr München Flüge ab Paderborn Lippstadt

Lufthansa am Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Die Lufthansa hat eine weitere Frequenz für die erfolgreiche Verbindung nach München vom Flughafen Paderborn Lippstadt freigeschaltet, die für Flüge ab dem 2. April gültig und ab sofort buchbar ist.

Damit starten und landen zukünftig täglich drei Flugzeuge vom Airport Paderborn/Lippstadt in die bayerische Metropole, die sich mehr und mehr auch zu einem attraktiven Umsteigeziel für entferntere Destinationen entwickelt.

Die drei Umläufe bieten sehr gute Möglichkeiten für Geschäftsreisende, aber auch für Passagiere mit privatem Hintergrund. So gibt es neben der Verbindung am Vormittag (Abflug: 6.05 Uhr) und am Nachmittag (16.40 Uhr) nun auch eine Maschine, die am späten Vormittag (9.25 Uhr) von Paderborn/Lippstadt nach München abhebt. Durch diese dritte Frequenz wird die München-Linie jetzt noch attraktiver.

„Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Partner Lufthansa die Zusammenarbeit mit unserem Flughafen weiter ausbaut. Die Verbindung nach München gehört zu den zentralen Angeboten an unserem Airport, da sie vor allem auch für die starke mittelständische Wirtschaft in unserer Region von großer Bedeutung ist. Jetzt wird München als Point-to-point-Ziel und auch für das Umsteigen zu weiter entfernten Destinationen in Europa, Amerika und Asien noch interessanter“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.