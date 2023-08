Malaysian gibt A380 Auslieferungsplan bekannt

Malaysia Airlines wird im nächsten Jahr voraussichtlich fünf Airbus A380 übernehmen können.

Malaysia Airlines hat ihre sechs Airbus A380 bereits 2003 bestellt und hätte den ersten Superjumbo bereits im Januar 2007 übernehmen sollen. MAS wird ihren ersten Superjumbo voraussichtlich im April 2012 übernehmen können, weitere vier Maschinen werden gleichen Jahrs folgen und der sechste Superjumbo soll im 2013 an die Fluggesellschaft aus Malaysia ausgehändigt werden. Die erste A380 Auslieferung an Malaysia Airlines wurde dreimal verschoben, vom Januar 2007 auf den Januar 2011, danach wurde MAS auf August 2011 vertröstet und schliesslich ins erste Quartal 2012. Airbus gewährte MAS bei den sechs A380 einen Preisnachlass von 102 Millionen US Dollar, da die Lieferverzögerung gute fünf Jahre beträgt. Malaysia Airlines gab auch bekannt, dass ihre ersten Airbus A380 von Kuala Lumpur nach London Heathrow und Amsterdam eingesetzt werden sollen.