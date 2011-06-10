Malaysian Airbus A380 in der Endmontage

Am 7. Juni 2011 ist der erste für Malaysia Airlines bestimmte Airbus A380 auf der Endmontagelinie in Toulouse eingetroffen.

Der erste A380 für MAS hat die Seriennummer MSN 078 und wird voraussichtlich im April 2012 an die Fluggesellschaft aus Malaysia ausgeliefert. Malaysia Airlines hat 2003 sechs A380 bei dem europäischen Flugzeugbauer in Auftrag gegeben. Im ersten Schritt der Endmontage wird Airbus die drei grossen Rumpfsektionen, die beiden Tragflächenhälften und das Leitwerk des Flugzeugs zusammenbauen. Anschließend erhält der erste Superjumbo von Malaysian seine Rolls Royce Trent 900 Triebwerke.