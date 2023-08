MAS Gewinn fällt um 81%

Malaysia Airlines System Bhd meldet eine Gewinnabnahme von 81 Prozent für das vierte Quartal, das Ende Dezember zu Ende ging.

Der Netto-Gewinn betrug US$ 12,5 Millionen. Insgesamt nahm die Airline in den letzten drei Monaten ihres Geschäftsjahres eine Milliarde US Dollar ein. Im Vergleich dazu hatte die Airline im vierten Quartal 2007 einen Gewinn von US$ 65,7 Millionen bei Einnahmen in der Höhe von US$ 1,11 Milliarden ausweisen können. Immerhin ist dies gemäss Angaben von Malaysia Airlines bereits das zehnte Quartal in Folge in den schwarzen Zahlen. Die Fluggesellschaft will die Kapazität um weitere fünf Prozent kürzen und die Kosten ebenfalls um sieben Prozent senken.