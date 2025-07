Münster Osnabrück zieht Halbjahresbilanz

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) zählte im ersten Halbjahr insgesamt 525.489 Fluggäste – das sind 1,8 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nach einem Wachstum von 30 Prozent im Vorjahr konnte damit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres das hohe Niveau des Rekordjahres 2024 nahezu gehalten werden. FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz zeigte sich zufrieden: „Trotz der schwierigen geopolitischen Lage und des Wegfalls der Verbindung nach Frankfurt ist es uns gelungen, unsere Fluggastzahlen weitgehend stabil zu halten.“

In den nun anstehenden Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erwartet der FMO rund 285.000 Passagiere und befindet sich damit ebenfalls auf Vorjahresniveau. Zu den beliebtesten Zielen in der Ferienzeit zählen weiterhin Antalya an der türkischen Riviera und die Baleareninsel Mallorca mit jeweils bis zu sechs täglichen Abflügen. Neu im Sommerflugplan sind Málaga an der Costa del Sol und die britische Hauptstadt London.

Der Flughafen hat sich intensiv auf die verkehrsreiche Zeit vorbereitet und in die Modernisierung der Infrastruktur, wie eine neue Gastronomie, neue sanitäre Anlagen und Parkplätze, investiert.

