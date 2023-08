Lufthansa präsentiert gute Oktoberzahlen

Mit Lufthansa flogen im Berichtsmonat Oktober 5,641 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 9,7 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit der Kranich Airline mit 49,751 Millionen Passagieren 5,7 Prozent als in der gleichen Vorjahresperiode. Diese Zahlen widerspiegeln die gute Erholung des Luftverkehrs in diesem Jahr. Das Angebot wurde im Oktober 2010 gegenüber dem Vorjahresoktober um 7,6 Prozent auf 14,859 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage stieg um 8 Prozent auf 12,014 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung legte um leichte 0,4 Punkte auf 80,9 Prozent zu. Konzernweit transportierte Lufthansa im Monat Oktober mit 8,515 Millionen Fluggästen 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.