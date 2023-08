Lufthansa gibt siebtes A380 Ziel bekannt

Die Lufthansa wird ab Ende Oktober 2011 die Linienverbindung zwischen Frankfurt und Singapore mit dem Airbus A380 bedienen.

Mit dem am 30. Oktober beginnenden Winterflugplan setzt Lufthansa einen ihrer Airbus A380 auf der Strecke von Frankfurt nach Singapur ein. Täglich startet dann um 22.05 Uhr in Frankfurt einer der dann insgesamt acht A380 unter der Flugnummer LH 778 nach Singapur. An Bord des Airbus A380 können es sich 526 Fluggäste in der First Class mit acht Sitzen, der Business Class mit 98 Plätzen oder der Economy Class mit 420 Sitzen bequem machen. Gleichzeitig setzt dieses Flaggschiff Bestmarken bei Technik, ökologischer Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit einem Verbrauch von nur noch rund 3,4 Liter Kerosin pro 100 Passagierkilometer ist es dabei auch rund 30 Prozent leiser als bisherige Großraumflugzeuge.