LCY mit Musik an den Sicherheitskontrollen

London City Airport Check in (Foto: London City Airport)

Der London City Airport (LCY) ist einer der ersten Flughafen in ganz Grossbritannien, bei dem die Passagiere während der Sicherheitskontrolle Musik hören können.

Neu spielt der London City Airport (LCY) Musik für seine Passagiere, während diese durch die Sicherheitskontrolle gehen. Es gibt dabei zwei Playlists; eine mit „Ambient Electronica“ und eine mit „Upbeat Acoustic Musik“. Unter anderem werden Lieder von Adele, Ed Sheeran, Ben Howard, Jason Mraz und Gavin James gespielt. Songs von Ed Sheeran sind derzeit bei den Mitarbeitern und Passagieren am beliebtesten.

Melanie Burnley, Director of Costumer Experience am LCY sagte:

„Am London City Airport brauchen Passagiere höchstens 20 Minuten, um vom Haupteingang zu den Abflug Gates zu gelangen. Wir wollten den Aufenthalt am Flughafen mit Soundtracks zur Sicherheitskontrolle zusätzlich aufwerten. Bis jetzt hatten wir sowohl von Mitarbeitern als auch von Passagieren sehr positive Rückmeldungen zur Musik. Momentan sind Lieder von Ed Sheeran am beliebtesten.“

Musik Psychologin Dr. Stephanie Bramley von der University of Sheffield erklärt, dass Hintergrundmusik einen positiven Einfluss auf die Passagiere haben könne und eine angenehme Atmosphäre bei der Sicherheitskontrolle schaffe.

„Musik ist vielseitig und wird sowohl im Verkauf als auch in der Werbung oft eingesetzt. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen passt subtile Musik, denn sie wird als vertraut wahrgenommen. Dadurch werden die Passagiere positiv abgelenkt und konzentrieren sich mehr auf die Lieder, als auf die Wartezeit. Ausserdem kann die Laune der Reisenden aufgehellt werden und die Kundenzufriedenheit steigt weiter an.“

Damit die Musik zum Flughafen passt, hat der LCY eine spezielle Playlist erstellt:

• Brian Eno – Ambient 1: Music for Airports

• Joni Mitchell – This Flight Tonight

• John Denver – Leaving on a Jet Plane

• Red Hot Chili Peppers – Aeroplane

• Frank Sinatra – Come Fly With Me

• Iggy Pop – The Passenger

• Daft Punk - Around the World

• MIA – Paper Planes

• Madonna – Holiday

• Randy Crawford – One Day I’ll Fly Away

• Lenny Kravitz – Fly Away

• Simon and Garfunkel - Homeward Bound

• Vengaboys – We’re Going To Ibiza

LCY Airport