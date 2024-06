Lufthansa erwartet viele EM-Fans

Lufthansa Airbus A320 (Foto: Lufthansa)

Während der Fussballeuropameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli verzeichnen die Airlines der Lufthansa Group rund 200.000 zusätzliche Buchungen für Flüge zu den Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft.

Vor allem von und nach Großbritannien werden zahlreiche Zusatzflüge eingerichtet. Lufthansa ist bereit für das Fußballereignis und stimmt die Fans schon an Bord auf die EM ein. „Als Partner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer fiebern wir dem Ereignis entgegen. Besonders freuen wir uns, die Fußballfans aus aller Welt nach Deutschland einzufliegen,“ sagt Heiko Reitz, Chief Commercial Officer, Lufthansa Airlines.

Unterwegs mit der „Fanhansa“

Für alle, die mit der „Fanhansa“ anreisen, kann das private Sommermärchen schon beim Abflug beginnen: Insgesamt sechs Flugzeuge der A320-Familie tragen den bekannten Schriftzug und verbreiten außen wie innen Fußball-Atmosphäre – von speziellen Kopfstützen bis zu den Essenstabletts, auf denen es beispielsweise heißt: „Breakfast for Champions“. Zudem werden auf allen Flügen spezielle EM-Schokoladen gereicht.

Live Ticker auf allen Europaflügen

Ein weiteres Highlight ist der Live Ticker an Bord von innerdeutschen und europäischen Flügen: Hierbei wird das Spielgeschehen in Echtzeit textlich übermittelt. Fluggäste von Lufthansa und Austrian Airlines können die Matches während der gesamten EM kostenfrei über das FlyNet® Portal auf ihrem eigenen elektronischen Gerät live in deutscher und englischer Sprache verfolgen. Dieses ist auch auf den Lufthansa A350-Flügen mit der neuen Kabinenausstattung Allegris möglich sowie im FlyNet® Portal auf Langstreckenflügen von Discover Airlines.

Wer mehr Informationen rund um die EM möchte, kann auf Kanälen des neuen Content-Systems Lufthansa Insights Videos der Spieler aus dem DFB-Kader anschauen, an einem Quiz teilnehmen oder Informationen zu den zehn deutschen Austragungsorten bekommen. Das geht an Bord im FlyNet® Portal und am Boden auf der Lufthansa.com.

Soweit möglich, geben die Lufthansa Crews auf allen Lufthansa Flügen den Spielstand der jeweiligen Fußballpartie durch.

Lufthansa Fan-Schal

Begehrtes Souvenir ist schon heute der von Lufthansa eigens kreierte Europa-Fanschal, dessen Design das Streckennetz der Airline symbolisiert. Bei Deutschland-Spielen wird der Schal kostenlos an den Flughäfen der Austragungsorte verteilt. In einer überdimensionalen Form empfängt er die Passagiere auf der Fassade des Terminal 2 in München und stimmt auf die Großereignisse dieses Sommers ein: Die Europawahlen, die Fußball Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Paris. Der Fan-Schal ist bis Mitte August zu sehen.

Lufthansa