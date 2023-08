Lufthansa Technik baut A380 Hangar

Lufthansa Technik Philippines (LTP) hat den Bau eines Wartungshangars für die Wartung von Maschinen bis zur Größe des Airbus A380 bekannt gegeben.

Lufthansa Technik Philippines ist ein Joint Venture zwischen Lufthansa Technik und der MacroAsia Corporation. Die beiden Unternehmen investieren 30 Millionen US Dollar in einen neuen Wartungshangar, in dem Verkehrsflugzeuge bis zu einer Größe des Airbus A380 betreut werden können. Die neuen Gebäude werden innerhalb der Sonderwirtschaftszone der Villamore Airbase errichtet und sollen bis Januar 2012 fertig gestellt sein. Lufthansa Technik Philippines unterhält ihren Hauptsitz in Manila und ist ein Kompetenzzentrum der Lufthansa Technik für die Wartung und Überholung von Flugzeugen aus der A330 und A340 Serie. Das Joint Venture gehört zu 51 Prozent der Lufthansa Technik und zu 49 Prozent der MacroAsia Corporation.