Lufthansa Cargo begrüßt neue Frachtmaschine

Lufthansa Cargo achtzehnte Boeing 777F Vollfrachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo hat am vergangenen Samstag, den 17. August 2024, ihren achtzehnten Boeing B777 Frachter am Flughafen Frankfurt begrüßt.

Der Langstreckenfrachter wurde direkt aus dem Boeing-Werk in Everett, USA, zum größten Hub der Frachtairline überführt.

Wir freuen uns sehr, einen weiteren effizienten Frachter in unserer Flotte begrüßen zu dürfen. Dieser ermöglicht uns, unseren Kunden weitere Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, weiter im Luftfrachtmarkt zu wachsen und Welthandel zu ermöglichen. Somit können wir unser Netzwerk noch genauer an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten und auch kurzfristig Lösungen für Veränderungen im Markt anbieten. Zudem ist die B777F nach wie vor der effizienteste und modernste Frachter seiner Klasse. Unsere neueste Maschine ist somit eine weitere wichtige Investition in unsere moderne Langstreckenflotte und trägt dazu bei, Luftfracht nachhaltiger zu gestalten,

erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Auch der neueste Frachter in der Lufthansa Cargo Flotte hat seinen Namen “¡Hola Argentina!“ innerhalb der Logik „Say hello around the world“ erhalten.

Lufthansa Cargo betreibt derzeit eine reine B777F-Flotte von zwölf eigenen Maschinen auf der Langstrecke. Zusätzlich werden sechs B777-Frachter von AeroLogic, einem Joint Venture zwischen DLH und Lufthansa Cargo, betrieben. Das globale Netzwerk wird zudem durch insgesamt vier A321-Frachter auf der Kurz- und Mittelstrecke ergänzt. Ab diesem Sommer operieren diese nicht nur von und nach Frankfurt, sondern binden auch das Drehkreuz München direkt an das Frachternetzwerk an. Zudem nutzt Lufthansa Cargo die Beiladekapazitäten der Lufthansa, Discover, Brussels , Austrian Airlines und SunExpress. So kann der Logistikexperte der Lufthansa Group seinen Frachtkunden den Transport ihrer Sendungen mit wöchentlich bis zu 7.000 Flügen zu über 350 Destinationen weltweit anbieten.