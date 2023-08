Lufthansa Belegschaft stimmt über Streik ab

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat wegen den Lohnverhandlungen bei Lufthansa eine Abstimmung über einen Streik während des Sommers lanciert.

„Wir erwarten eine hohe Stimmbeteiligung und grosse Zustimmung,“ sagte Verdi Verhandlungsführer Erhard Ott am Dienstag. Abgestimmt werden kann bis am 24. Juli, die Ergebnisse werden am Tag darauf erwartet und am folgenden Wochenende kann der Streik beginnen. Die Lohnverhandlungen zwischen Verdi und Lufthansa brachen am Donnerstag ab. Verdi will einen Einjahresvertrag mit Lohnerhöhungen um 9,8 Prozent, nachdem Lufthansa im letzten Jahr 63 Prozent mehr Betriebsgewinn verbuchen konnte als im Vorjahr. Lufthansa hat einen 21-monatigen Vertrag mit einer zweistufigen Lohnerhöhung um 6,7 Prozent und einer Einmalzahlung von einem Prozent angeboten. Die Fluggesellschaft will die Löhne wegen der Treibstoffpreise und der Wirtschaftslage nicht an die Leistung von 2008 anpassen.