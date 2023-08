Lufthansa übernimmt fünften Airbus A380

Am Mittwoch, dem 16. März 2011, konnte Lufthansa ihren fünften Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Bei dem fünften Lufthansa A380 handelt es sich um die Baunummer MSN061. Die Maschine wurde in Deutschland auf D-AIME immatrikuliert und wird durch Lufthansa auf den Namen Johannesburg getauft. Die sechste Maschine für Lufthansa befindet sich ebenfalls in Hamburg und ist bereits fertig lackiert, der Superjumbo mit der Immatrikulation D-AIMF wird auf den Städtenamen Zürich getauft. Bis zum Sommer will die Kranich Airline in diesem Jahr vier neue Superjumbos übernommen haben.