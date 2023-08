Siebter Lufthansa A380 in Hamburg

Am Sonntag, dem 28. November 2010, hat Airbus den siebten A380 für Lufthansa aus Toulouse nach Hamburg überflogen.

Der siebte Lufthansa A380 hat die Werknummer MSN069 und wurde auf die Übergangsimmatrikulierung F-WWSO registriert. Die Maschine startete am Sonntagnachmittag in Toulouse zu seinem zweiten Flug und wurde direkt ins Werk Hamburg überflogen, wo der Maschine die Innenausstattung eingebaut und die Schlusslackierung angebracht wird. MSN069 absolvierte am 22. November 2010 den Jungfernflug. Lufthansa erwartet den siebten Superjumbo mit der Immatrikulation D-AIMG im Verlauf des nächsten Jahrs.