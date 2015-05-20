London City einer der schönsten Landeanflüge

London City Airport (Foto: London City Airport)

Zum vierten Mal in Folge wurde der Landeanflug auf den London City Airport zu den besten der Welt gewählt.

Der Anflug auf den London City Airport (LCY) folgt dem Weg der Themse und bietet eine beeindruckende Sicht auf viele typische Londoner Wahrzeichen wie beispielsweise die Canary Wharf, die Tower Bridge, die St. Paul´s Cathedral, die Altstadt sowie den Queen Elizabeth Olympic Park. Beim jährlichen Ranking der besten Landeanflüge von PrivateFly.com belegt der London City Airport dieses Jahr den 9. Platz und landet damit, wie bereist die letzten drei Jahre, unter den besten zehn.

In der Top 10 befindet sich der britische Flughafen dabei in bester Gesellschaft – Queenstown (Neuseeland), Las Vegas, die Côte d´Azur, St. Maarten (Karibik) und Kapstadt sind ebenfalls unter den besten zehn.

Declan Collier, CEO des London City Airport, sagt: „Unsere Landebahn befindet sich auf den Londoner Royal Docks, welche von drei Seiten von Wasser umgeben sind. Parallel dazu verläuft die Themse und viele Sehenswürdigkeiten sowie beeindruckende Londoner Gebäude befinden sich ebenso gleich nebenan. Es ist eine wirklich traumhafte Aussicht – als Passagier hat man das Gefühl inmitten einer der weltweit wichtigsten Metropolen zu landen. Wir freuen uns sehr, dass wir im Top 10 Ranking von PrivateFly bereits zum 4. Mal in Folge gewürdigt werden!“

Adam Twidell, CEO von PrivateFly und erfahrener Pilot, meint: „Unsere Umfrage hat sich zu einer alljährlichen Checkliste für Reiseexperten entwickelt und bietet einen faszinierenden Mix – von beeindruckenden Grossstadt-Skylines wie London oder Las Vegas über kleine Landebahnen wie Saba in der Karibik, die kürzeste kommerzielle Landebahn weltweit, bis hin zur einmaligen Standlandung auf Barra (Äussere Hebriden). Seit der ersten Umfrage im Jahr 2011 ist der London City Airport bei der Jury und den Wählern beliebt. Ich selbst bin unzählige Male dort gelandet – sowohl als Pilot als auch als Passagier – und bin bis heute von dem steilen Landeanflug und der atemberaubenden Skyline über London begeistert.“

Der London City Airport ist der einzige Flughafen im Herzen von London und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger als 15 Minuten von der Canary Wharf, ca. 22 Minuten von der Bank of England und etwa 25 Minuten von Westminster entfernt. Der Flughafen wird von zehn verschiedenen Fluggesellschaften bedient und fliegt mehr als 45 verschiedene Destinationen an, hauptsächlich in Europa.

Die Top 10 setzt sich wie folgt zusammen:*