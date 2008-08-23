Boeing braucht mehr Zeit

Bei dem 35 Milliarden Auftrag fordert Boeing mehr Zeit, um eine neues Angebot auszuarbeiten.

Nach langem hin und her sieht Boeing, dass sie mit ihrem 767 Tankflugzeug gegen den Abkömmling des Airbus A330 Tankers von Northrop Grumman EADS keine Chance haben. Die amerikanische Unternehmung bemängelt nun, dass die Ausschreibung dermassen geändert wurde, dass sie gezwungen seien ein ganz neues Angebot auszuarbeiten. Boeing fordert von dem Verteidigungsministerium mindesten sechs Monate mehr Zeit, damit sie ihren Tanker Amerika tauglich machen können.