Lagardère Travel Retail am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Lagardère Travel Retail gewinnt nach europaweiter Ausschreibung eine Travel Essentials master concession mit elf neuen Stores am Flughafen Düsseldorf.

Zukunftsgerichtet, spannend, am Passagier und Besucher orientiert: Damit hat Lagardère die Ausschreibung für Buch & Presse, Souvenirs und Convenience am Flughafen Düsseldorf gewonnen. Der weltweite Spezialist für Travel Retail überzeugte den größten Airport des Landes Nordrhein-Westfalen mit seinen innovativen Konzepten, die individuell je nach Standort internationale Erfahrung und regionale Expertise für wertschätzende, authentische und emotionale Einkaufserlebnisse bündeln. Die ersten Shops sollen im ersten Quartal 2026 eröffnen.

Die rasch wachsende Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH freut sich über den weiteren Meilenstein im Ausbau ihres deutschen Travel Essential Portfolios um die weltweit erfolgreiche Marke RELAY: Mit der Eröffnung von elf neuen Standorten am Flughafen Düsseldorf, die im ersten Quartal 2026 starten werden, erweitert der internationale Travel-Retail-Spezialist nicht nur sein Portfolio, sondern setzt auch neue Maßstäbe im Rahmen seines strategischen Wachstums in Deutschland. Die neue master concession in Düsseldorf umfasst neben acht neuen Stores der bekannten Marke RELAY auch zwei weitere Stores des Souvenirkonzepts „Discover" sowie einen Store des familienorientierten Kids-&-Toys-Konzeptes „Affenbande". Ein exklusiv für den Flughafen Düsseldorf entwickelter Hybridstore aus RELAY und dem vom Lagardère-Tochterunternehmen Marché entwickelten Marché Café bereichert das Gasterlebnis im Rahmen der acht neuesten RELAY-Formate.

Gemeinsam mit den neuen elf Stores betreibt Lagardère damit neben den bestehenden vier tec2go-Stores und den aktuell sechs Foodservice-Konzepten von Marché, etwa White Monkey, Palavrion und Marché Restaurant, zukünftig 21 Standorte am Flughafen Düsseldorf – ein einmaliges Portfolio mit einem Konzeptmix, der Vielfalt, Innovation und Regionalität vereint.

„Wir freuen uns über das Vertrauen des Flughafens Düsseldorf in unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft und sind stolz darauf, mit unserem Gewinn des Travel-Essential-Tenders weltweit führende Retail- und Gastronomiekonzepte nach Düsseldorf bringen zu dürfen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Gästen an jedem Touchpoint ein außergewöhnliches Erlebnis mit „local flavour" zu bieten, das ihren Bedürfnissen als Reisende perfekt entspricht", erklärt Jochen Halfmann, CEO von Lagardère Travel Retail. „Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Düsseldorf ist für uns ein weiterer strategischer Meilenstein im Rahmen unserer nationalen Wachstumsplanung und wir freuen uns, durch kontinuierliches Engagement für Innovation und Kundennähe diesen Meilenstein gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf zu erreichen."

„Der Flughafen Düsseldorf ist für Lagardère der beste Ort, um innovative Konzepte partnerschaftlich umzusetzen. Hier haben wir das Know-how vor Ort, um punktgenau die spezifischen Bedürfnisse der Passagiere und Besucher zu adressieren. Wir sind immer offen für Neues und spannende Ideen, die Passagiere begeistern. Die neuen Stores sind ein weiterer Schritt auf unserem Weg, als exzellenter, vorbildlich nachhaltiger und regional verwurzelter Airport zu den besten Flughäfen in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere zu gehören", sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Ein Konzeptmix, der neue Maßstäbe setzt

Mit der Eröffnung der neuen Stores bietet Lagardère Travel Retail Reisenden ein durchdachtes Shopping-Erlebnis: Jeder Store ist nicht nur auf die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt, sondern setzt mit einzigartigen Angeboten und zeitgemäßen Designs neue Standards im Travel Retail:

RELAY: Unter der weltweit führenden Marke für Reisebedarf werden sieben neue Stores am Flughafen Düsseldorf eröffnet, die nur mit einem auf den Standort zugeschnittenen Sortiment glänzen, sondern auch mit einer neuen Kooperation mit Hollmann, dem regionalen Partner, der lokale Expertise im Bereich Presse und Buch im heimischen Markt einbringt. RELAY vereint über 170 Jahre Erfahrung und bietet alles, was Reisende für ihre Reise benötigen – von Zeitschriften über Snacks bis zu Reisegadgets.

RELAY Marché Café: Dieses einzigartige Hybrid-Konzept verbindet das bewährte RELAY-Sortiment mit Barista-Kaffeespezialitäten und frischen Snacks. Die moderne Wohlfühlatmosphäre lädt dazu ein, die Reise entspannt zu genießen. Gleichzeitig sorgen Self-Check-Outs für Komfort und Effizienz – perfekt für Passagiere mit wenig Zeit, aber hohen Ansprüchen.

Discover Germany: Dieser Souvenir-Shop verbindet die Faszination lokaler Kultur mit innovativen Shopping-Highlights. Von regionalen Produkten über personalisierbare Andenken bis zu Food-Tasting-Stationen – Discover Germany steht für Authentizität und ein echtes Gefühl der Verbundenheit mit der Region.

Affenbande: Der charmante Kids-Shop mit Dschungel-Design ist ein Highlight für Familien. Von lebensgroßen Tieren bis zu kindergerechten Spielwaren und Büchern wird der Einkauf hier zum Abenteuer. Ob Reiseunterhaltung oder das perfekte Mitbringsel – die Affenbande zaubert ein Lächeln in jedes Gesicht.

Flächendeckende Präsenz – ein Statement für Innovation und Kundennähe

Mit dieser umfassenden Präsenz stärkt Lagardère Travel Retail seine Position als führender Partner für Reise-Retail und Gastronomie. Die neuen Konzepte sind maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der vielfältigen Zielgruppen des Flughafens und bieten ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Mit insgesamt 21 Stores ist Lagardère Travel Retail nicht nur umfassend aufgestellt, sondern strategisch perfekt platziert: Airside deckt das Unternehmen alle Abflugbereiche ab, während Landside die Konzepte speziell auf die Bedürfnisse in den Bereichen Ankunft, Abflug und der Mall abgestimmt sind. Dabei beweisen die Stores nicht nur Vielfalt, sondern bieten auch exklusive Services, die einzigartig am Standort Düsseldorf sind: Humidor, Lotto-Annahmestelle und Post/DHL-Counter ergänzen das Shopping-Erlebnis und machen es besonders praktisch und vielseitig.

„Unser Anspruch ist es, das Reisen zu bereichern – mit Inspiration, regionalem Flair und einem erstklassigen Angebot. Mit unseren neuen Stores am Flughafen Düsseldorf setzen wir genau das um", sagt Jochen Halfmann, CEO von Lagardère Travel Retail.

Flughafen Düsseldorf