LAN meldet Aufwärtstrend

Sowohl der Passagierverkehr als auch die Cargozahlen der chilenischen Airline LAN sind im Januar angestiegen.

Der Passagierverkehr verbesserte sich im letzten Monat um 17,6 Prozent, während der Cargo Verkehr in derselben Zeit um satte 25,5 Prozent anstieg. LAN führte den Aufwärtstrend auf eine Erholung des Import-Export-Marktes in Südamerika zurück. Der internationale Passagierverkehr stieg um 20,6 Prozent, in der einheimischen Region, die Argentinien, Chile, Ecuador und Peru umfasst, verbesserte er sich um 10,9 Prozent. LAN ist für mehr als die Hälfte des internationalen Passagierverkehrs Chiles verantwortlich und für rund drei Viertel des Inlandverkehrs.