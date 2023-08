Korean übernimmt fünften Airbus A380

Am Montag, den 28. November 2011, konnte Korean Air ihren fünften Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Bei dem fünften Airbus A380 von Korean Air handelt es sich um die Baunummer MSN075, der in Südkorea auf die Kennung HL-7615 zugelassen ist. Die Maschine startete mit der Kennung F-WWSS am 16. Mai 2011 zum Erstflug und konnte gestern in Toulouse an Korean Air übergeben werden. Korean Air hat ihre Superjumbos im Oberdeck mit 94 Business Class Liegesitzen ausgelegt, im unteren Deck finden 301 Economy Class Passagiere platz, zudem sind auf dieser Etage auch 12 First Class Suiten zu finden. Die A380 von Korean sind mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgerüstet.