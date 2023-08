Korean Air A380 in Schnellfertigung

Auf Youtube haben wir ein Video von der Endfertigung eines Airbus A380 für Korean in Zeitraffer gefunden.

Korean Air konnte ihren ersten von zehn bestellten Airbus A380 Superjumbos am 24. Mai 2011 übernehmen. Die Maschine wird voraussichtlich am 17. Juni den regulären Linienbetrieb aufnehmen. Während den ersten Monaten wird der A380 von Korean auf Strecken innerhalb Asiens betrieben, bevor der Linienverkehr im August nach New York aufgenommen wird, als erste Europa Destination hat Korean Paris Charles de Gaulle bekannt gegeben.

Video: Endfertigung Korean Air A380