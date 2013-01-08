British und Iberia melden Passagieranstieg

British Airways und Iberia transportierten im Dezember 2012 zusammen 4,045 Millionen Fluggäste, das ist gegenüber dem Vorjahresdezember ein Plus von 4,3 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Dezember um 0,4 Prozentpunkte auf 17,398 Milliarden vermindert worden. Die Nachfrage verbesserte sich indes um 0,3 Prozentpunkte auf 13,591 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent gesteigert werden. Mit den beiden Fluggesellschaften flogen im vergangenen Jahr 54,600 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 5,6 Prozentpunkten.