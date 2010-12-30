Korean Air A380 mit kleinster Sitzdichte

Korean Air wird ihre A380 mit 407 Sitzplätzen in einer Dreiklassen-Bestuhlung ausstatten.

Die Superjumbos von Korean Air werden weniger dicht bestuhlt als bei jedem anderen A380 Betreiber. Im Oberdeck werden 94 Business Class Schlafsitze mit 1,87 Meter Sitzabstand installiert, während sich im Unterdeck 12 First Class und 301 Economy Class Sitzplätze befinden werden. Korean Air wird ihren ersten A380 im Frühjahr 2011 übernehmen können und hat zehn Maschinen dieses Typs gekauft. Der erste Superjumbo MSN035 von Korean wird während den ersten Betriebsmonaten auf Routen innerhalb Asiens eingesetzt, bevor er ab August 2011 in die USA und nach Europa verkehren wird. Die Korean A380 sind mit dem GP7200 Triebwerk von Engine Alliance ausgerüstet.