Ab Dienstag fliegt Korean mit A380 nach LA

Ab Dienstag, den 11. Oktober 2011, wird Korean Air zwischen dem Seoul Incheon Airport und Los Angeles dreimal wöchentlich mit einem ihrer Airbus A380 verkehren.

Korean Air Flug KE017 verlässt Seoul jeweils um 15:00 nachmittags und wird um 08:45 in Los Angeles ankommen, bis Ende Oktober wird der Flug jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag mit dem Superjumbo bedient. Ab dem Winterflugplan möchte Korean Air die Strecke täglich mit dem Airbus A380 befliegen. Der Rückflug Korean Air KE018 wird Los Angeles um 11:00 verlassen und in Seoul um 17:25 eintreffen. Korean Air ist neben Qantas und Singapore Airlines die dritte Fluggesellschaft, welche regelmässig mit dem Airbus A380 nach Los Angeles fliegt.