Airbus Auslieferungen im Januar

Airbus A350-900 Delta Air Lines (Foto: Airbus)

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im Januar 2022 insgesamt 30 Verkehrsflugzeuge an 20 Kunden übergeben.

Airbus konnte im Januar insgesamt 24 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf dreizehn A320neo und elf A321neo. Bei der A220 Familie konnte Airbus zwei Maschinen vom Typ A220-100 ausliefern, eine ging als ACJ an Comlux und die zweite wurde von Delta Air Lines übernommen. Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus vier A350-900 ausgeliefert. Je einen Airbus A350-900 hat Singapore Airlines und Air France übernommen. Zwei Maschinen dieses Typs gingen an Delta Air Lines.

Airbus konnte im Januar 2022 Neuaufträge für 36 Maschinen entgegennehmen.