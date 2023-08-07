Airbus lieferte im Juli 65 Flugzeuge aus

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Juli 2023 insgesamt 65 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Juli kamen 60 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juli 2023 insgesamt neunundvierzig Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, siebzehn A320neo und einunddreißig A321neo. Von dem Airbus A220-300 konnten im Juli fünf Maschinen an fünf verschiedene Kunden übergeben werden. Bei den Langstreckenjets konnten im Juli insgesamt elf Maschinen ausgeliefert werden, unterteilt auf drei Airbus A330-900, fünf Airbus A350-900 und drei Airbus A350-1000. Die 65 ausgelieferten Verkehrsflugzeuge gingen im Juli 2023 an 36 Kunden.