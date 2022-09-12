Airbus Auslieferungen im August

Hundertsten Airbus für Frontier Airlines (Foto: Frontier)

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im August 2022 insgesamt 39 Verkehrsflugzeuge an 22 Kunden übergeben.

Airbus hat im August insgesamt 33 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausgeliefert, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, neunzehn Airbus A320neo und dreizehn Airbus A321neo. Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus zwei Airbus A330-900, drei Airbus A350-900 und einen Airbus A350-1000 ausgeliefert.

Im August 2022 kamen bei Airbus keine neuen Aufträge dazu.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Airbus insgesamt 382 Verkehrsflugzeuge an 62 Kunden übergeben.