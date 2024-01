Jobbörse am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Am kommenden Samstag, 27. Januar, öffnet die Station Airport am Fernbahnhof des Flughafens Düsseldorf ab 10 Uhr ihre Türen für die große Jobbörse rund um „Airport Jobs“.

Mit 42 teilnehmenden Unternehmen ist die Veranstaltung bis auf den letzten Stand ausgebucht.

Spannende Einblicke und direkte Bewerbungsmöglichkeiten

Besucher der Jobbörse haben von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, direkt vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen und sich umfassend über die Anforderungen und Möglichkeiten am Flughafen Düsseldorf und bei den ausstellenden Firmen zu informieren. Die vertretenen Branchen sind breit gefächert, von Luftfahrt über Touristik bis hin zu Logistik, IT, Dienstleistungen, Einzelhandel und Hotellerie.

Herzstück der Recruiting-Kampagne des Airports für den Campus

In seiner Recruiting-Kampagne für den Airport-Campus setzt der Flughafen Düsseldorf auf die Jobbörse als zentrales Element, um junge Talente und erfahrene Fachkräfte für den gesamten Standort zu gewinnen. Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Flughafens betont: „Entscheidend für unseren Erfolg sind engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei uns erwartet sie nicht nur eine faszinierende und dynamische Branche, sondern auch eine tolle, teamorientierte Arbeitsumgebung und eine lebendige Unternehmenskultur."

Vielfalt als Erfolgsfaktor am Flughafen

Die Jobbörse bietet eine breite Palette von Stellen, ob direkt beim Airport oder bei den verschiedenen Unternehmen für die Abfertigung, die Sicherheitskontrollen, in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Gesucht werden unter anderem IT-Spezialisten, Mitarbeiter in der Logistik, Flugzeugabfertiger, Luftsicherheitsassistenten, bis hin zu Servicekräften in der Gastronomie und Vertriebsmitarbeiter im Einzelhandel.

„Wer eine zukunftsfähige Beschäftigung sucht, anpacken, gestalten und etwas bewegen möchte, findet hervorragende Perspektiven am Flughafen“, verspricht Pradeep Pinakatt und unterstreicht den besonderen Teamspirit am Airport. „Hier herrscht ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindet, unabhängig von ihren Erfahrungen und Biografien. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch Respekt, Offenheit und Diversität aus. Die Menschen im Team schaffen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen neue Perspektiven, innovative Lösungen und sind der Schlüssel für Spitzenleistungen.“

Erfolgreiche Partnerschaft für den Wirtschaftsstandort

Die Jobbörse findet in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Düsseldorf, der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf und der Bezirksregierung Düsseldorf statt. Mit Blick auf die erfolgreiche Joboffensive im letzten Jahr erwartet der Flughafen Düsseldorf eine noch größere Resonanz und freut sich darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Samstag willkommen zu heißen.

Anreise und Parken

Besucher können kostenfrei im Parkhaus P4 parken, wenn sie ihre Plätze vorab online reservieren. Die Station Airport ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zur Veranstaltungshalle auf der oberen Bahnhofsebene E1.

Details zur Jobbörse und den Anreise- und Parkmöglichkeiten sind auf airportjobs.de zu finden. Aufgrund des Bahnstreiks ist mit Zugausfällen zu rechnen. Besucher, die mit der Bahn anreisen wollen, sollten sich frühzeitig auf bahn.de über die Verbindungen zum Fernbahnhof Flughafen informieren.

Flughafen Düsseldorf