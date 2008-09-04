United mit sinkenden Verkehrszahlen

United meldet für den Monat August einen Rückgang der Verkehrszahlen und der Kapazität.

Wie United meldete, fielen die RPMs um 5,1% auf 10,29 Milliarden im Vergleich zu 10,84 Mia im Vorjahr. Die Kapazität ging von vormals 12,57 Mia ASMs um 3,1% auf 12,2 Mia zurück. Die Auslastung betrug 84,5%, im August letzten Jahres lag sie bei 86,3%. In den Monaten seit Geschäftsjahresbeginn haben die RPMs um 4% auf 77,11 Mia abgenommen, für dieselbe Periode im Vorjahr konnte United 80,32 Mia ausweisen. ASM fielen ebenfalls um 1,1% auf 94,36 Mia, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte auf 81,7% zurückging.