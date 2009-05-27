Alaska und Pacific arbeiten zusammen

Alaska Airlines und Air Pacific haben einen neuen Code-Share Vertrag unterzeichnet.

Die in Fiji beheimatete Airline Air Pacific und Alaska Airlines wollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Neben dem Code Share Agreement haben sie auch ihre Vielflieger Partnerschaft erweitert. Mitgliedern wird es künftig möglich sein, auf Air Pacific Fliegern Meilen zu sammeln und einzulösen. Der Code Share Vertrag umfasst Flüge zwischen Fiji und Vancouver via Los Angeles auf Alaska Airlines Fliegern.

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