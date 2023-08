JetBlue meldet Verkehrszunahme

Der Low-Cost-Carrier JetBlue verzeichnet für den Monat September einen Anstieg der Verkehrszahlen und eine bessere Auslastung.

Insgesamt flog JetBlue 1,92 Milliarden RPMs, 9,8 Prozent mehr als im September 2008. Ausserdem vergrösserte sie die Kapazität um 8,6 Prozent auf 2,47 Milliarden ASMs und erreichte eine Verbesserung der Auslastung um 0,9 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres ging der Verkehr um 2,8 Prozent auf 19,61 Milliarden RPMs zurück, begleitet von einer Abnahme der Kapazität um 1,4 Prozent auf 24,57 Milliarden ASMs, was in einer Auslastung von 79,8 resultierte, 1,1 Prozentpunkte tiefer als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Link: JetBlue