Vorsitzender der Thai geht

Der Vorsitzender der Thai Airways Wallop Bhukkanasut verlässt seinen Posten, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Gepäckgebühren unterschlagen zu haben.

Transportminister Sopon Zarum sagte gegenüber Reuters, Bhukkanasut habe mit umgehender Wirkung gekündigt. Die Vorwürfe, der Vorsitzende habe Gepäckgebühren im Wert von mehr als US$6.000 für über 40 Koffer, die er und seine Frau von Tokyo nach Bangkok geflogen hatten, nicht bezahlt, hatten einen riesigen Skandal ausgelöst. Zarum sagte, der Rücktritt des Vorsitzender sei nicht als Zugeständnis zu verstehen. Dem Ehepaar wird ausserdem vorgeworfen, die Zollkontrollen umgangen zu haben, indem sie sich angeblich die Gepäcksstücke an den Lost- and Foundschalter des Flughafens liefern liessen.



