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JetBlue erzielt Quartalsgewinn

23.07.2010 PSEN
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JetBlue Airways hat ihren Gewinn im zweiten Quartal dank Rekordeinnahmen verdoppelt.

Der Nettogewinn stieg von US$20 Millionen in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf US$30 Millionen. Der Gewinn im operativen Bereich erreichte eine Rekordhöhe von US$94 Millionen, im zweiter Quartal 2009 waren es US$76 Millionen gewesen. Bei den Einnahmen setzte die Airline ebenfalls einen neuen Rekord und verbuchte US$939 Millionen. CEO Dave Barger ist optimistisch was den Rest des Jahres angeht. Die Hauptherausforderungen, die mit der Schliessung des wichtigsten Runways am New York Kennedy Airport zusammenhängen, seien überstanden.

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