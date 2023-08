Jet Aviation streicht 80 Stellen

Die 80 Arbeitsplätze gehen in der Administration am Standort Basel verloren, im Dezember 2009 musste Jet Aviation bereits 125 Angestellten in dem produzierenden Bereich künden.

Das auf den Einbau luxuriöser Innenausstattungen spezialisierte Unternehmen mit seinen grossen Wartungseinrichtungen am Flughafen Basel-Mühlhausen hat bereits im Dezember den Abbau von 125 Stellen angekündigt. In Basel arbeiten bei Jet Aviation rund 1700 Mitarbeiter, im Dezember verloren Leute im produzierenden Bereich ihren Arbeitsplatz und jetzt sind 80 Stellenstreichungen in der Administration im Gang. Dem Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich macht die schlechte Auftragslage zu schaffen. Die Unternehmung gehört zu General Dynamics und beschäftigt weltweit rund 5700 Mitarbeiter.