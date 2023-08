Jet Airways will Gespräche mit Piloten

Mehr als die Hälfte der 760 bei Jet Airways angestellten Piloten sind seit Dienstag im Streik. Als Folge davon wurden einige Flüge gestrichen, mindestens 14.000 Passagiere sind davon betroffen. Kapitän Girish Kaushik, Präsident einer der Piloten Gewerkschaften der Airline, sagte, man werde sich am Freitag mit dem Management zu Verhandlungsgesprächen in Delhi treffen. Indiens Regierung intervenierte heute und forderte beide Parteien auf, in die Hauptstadt zu kommen und ihre Krise zu Lösen. Die Piloten hatten bekannt gegeben, in einen Massenstreik getreten zu sein, nachdem vier ihrer Arbeitskollegen entlassen worden waren, weil sie versucht hatten, eine neue neue Gewerkschaft durchzusetzen. Die Geschäftsleitung wiederum gab als Grund für die Entlassungen undiszipliniertes Verhalten der Piloten an und bezeichnete den Streik als “simuliert”.