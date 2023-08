JAL will Flüge nach Hawaii teurer machen

Japan Airlines will die Preise auf Hawaii Flügen um 13 Prozent anheben.

Die JAL Group hat beim japanischen Ministerium für Infrastruktur, Transport und Tourismus einen Antrag zur Erhöhung der Preise für Flüge nach Hawaii per 1. April 2009 gestellt. Dies ist Teil einer geplanten Anhebung der Ticketpreise auf allen internationalen Flügen. Für die lokalen Geschäfte in Hawaii sind dies schlechte Neuigkeiten. Besucher aus Japan, Hawaiis grösstem Markt für ausländischen Tourismus, blieben aufgrund der schwachen Wirtschaftslage, hohen Flugkosten und anderen Gründen aus, im November kamen 10 Prozent weniger Gäste. Japan Airlines will auch die Tarife für Flüge nach Indien und Korea um 10 Prozent anheben, auf anderen Strecken im asiatischen Raum um 7 Prozent. Über die Preise für Flüge in den Mittleren Osten und nach Europa soll im Februar entschieden werden.