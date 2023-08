Iberia will 10 US Destinationen einführen

Die spanische Airline Iberia hat angekündigt, dass sie zehn neue US Destinationen in ihr Angebot aufnehmen möchte.

Davor werde sie den Codesharing Vertrag mit American Airlines erweitern. Passagiere der Iberia fliegen neu auch nach Albuquerque, Buffalo, Baltimore, Milwaukee, Oklahoma City und in weitere Städte, die über Chicago OHare verbunden werden können. Insgesamt bietet die Airline nun 48 Städte in den USA an. American Airlines und Iberia sind Mitglieder der OneWorld Allianz.