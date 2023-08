Hamburg Airport ist bald 100 Jahre alt

Im Jahr 2011 feiert der Hamburger Flughafen sein 100-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wird.

Über das Logo, das Hamburg Airport durch das Geburtstagsjahr begleitet, konnten Internetnutzer sechs Wochen lang unter der extra eingerichteten Homepage www.100-jahre-hamburg-airport.de abstimmen. 1.500 User haben sich beteiligt. And the winner is: Logo 1 mit der Zahl „100“ als Kondensationsstreifen, das rund 600 Nutzern am besten gefallen hat. Dicht gefolgt von Logo 3 mit 520 Stimmen. Einen Rundflug für zwei Personen mit der „Tante Ju“ der Deutschen Lufthansa Berlin-Stiftung hat gewonnen: Sabine Sievert. Herzlichen Glückwunsch!Mehr über den Hamburger Flughafen und seine aufregende Vergangenheit finden Luftfahrtbegeisterte auf der neuen Website: www.100-jahre-hamburg-airport.de, die am 11. Januar 2010 – genau ein Jahr vor dem 100. Geburtstag – online gegangen ist. Auf der Website können die Nutzer ihre Geschichten zum Hamburger Flughafen online stellen und Bildmaterial hochladen. Der Flughafen freut sich auf viele persönliche Airport-Storys. Eine ausführliche Chronik sowie Fotostrecken über Hamburg Airport und seine Vergangenheit sind ebenfalls online. Alle Norddeutschen dürfen sich im Jubiläumsjahr über ein einzigartiges Fest sowie bunte Geburtstagsaktionen für Groß und Klein freuen. Weitere Details wird es demnächst auf der Homepage geben. Link: www.100-jahre-hamburg-airport.de

