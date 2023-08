100 Jahre Flughafen Hamburg

Der Flughafen Hamburg feiert am 10. Januar 2011 seinen 100jährigen Geburtstag.

Nach dem Motto „Vorfreude ist die schönste Freude“ stimmt sich Hamburg Airport gemeinsam mit Flughafenfreunden und Luftfahrtbegeisterten auf das Jubiläumsjahr 2011 ein. Auf der interaktiven Jubiläums-Plattform www.100-jahre-hamburg-airport.de sorgen bunte Gewinnaktionen für spannende Unterhaltung. Den Auftakt bildet die Mitmach-Aktion „Wir suchen Ihre Geschichten und Fotos und prämieren sie!“. Zum 100. Geburtstag lässt Hamburg Airport seine aufregende Vergangenheit aufleben und sucht persönliche Fotos und Geschichten rund um den Flughafen. Alle sind eingeladen, mitzufeiern und den Internetauftritt aktiv mit ihren Memoiren zu gestalten. Ob Erinnerungen vom Start der Rosinenbomber oder vom Erstflug nach Osaka, ob Fotos vom Besuch der Concorde oder eines modernen Airbus mit besonderer Bemalung- Hamburg Airport veröffentlicht alle Einsendungen in der Rubrik „Ihre Geschichten“. Die drei fesselndsten Airport-Stories werden gekürt. Die Gewinner dürfen sich über attraktive Preise freuen.

In der ersten Januarwoche 2011 fällt der Startschuss für das große Jubiläumsgewinnspiel. 52 Wochen lang lockt das kostenlose Online-Gewinnspiel mit wöchentlich wechselnden Preisen wie Flügen, Hotelübernachtungen, Sightseeing-Touren, Musicaltickets, Shoppinggutscheine und exklusive Führungen, zum Beispiel hinter die Kulissen der Frachtabfertigung am Hamburg Airport oder der Lufthansa Technik. Alle Informationen finden Sie ab Dezember 2010 auf der Homepage www.100-jahre-hamburg-airport.de . Die Webseite zum runden Geburtstag ist seit dem 11. Januar 2010 online. Dort können passionierte Luftfahrt-Fans und Freunde des Hamburger Flughafens ein ganzes Jahrhundert packende Luftfahrtgeschichte am Hamburg Airport erleben. Einmalige Fotostrecken und eine ausführliche Chronik laden Besucher zu einer Zeitreise der besonderen Art ein.

Link: 100 Jahre Flughafen Hamburg